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Россия
Няней в России заставят работать по профстандарту
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    Няней в России заставят работать по профстандарту

    0:34  13 Сентября 2017  /обновлено: 2:16  13 Сентября 2017
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    Няней в России заставят работать по профстандарту

    Москва, 13 сентября. По инициативе экспертного совета при правительстве России разработан профессиональный стандарт для детсадовских помощников воспитателей и частных нянь. 

    Разработанный проект стандарта уже в сентябре должен поступить в Министерство труда и социальной политики. После утверждения документа няням придется проходить специальный курс профподготовки. 

    Как сообщают «Известия», эксперты сетуют на то, что в настоящее время, чтобы работать няней, нет необходимости получать какое-либо профобразование. Диплома об окончании средней школы и санитарной книжки достаточно. 

    Няней в России заставят работать по профстандарту

    Профессиональный стандарт предполагает, что специалист по присмотру и уходу (младший воспитатель, помощник воспитателя и няня) должен владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии. Помимо этого, необходимо будет обладать знаниями о медпомощи.

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    Автор: Олеся Волкова
    #дети #образование
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