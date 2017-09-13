Няней в России заставят работать по профстандарту

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Москва, 13 сентября. По инициативе экспертного совета при правительстве России разработан профессиональный стандарт для детсадовских помощников воспитателей и частных нянь.

Разработанный проект стандарта уже в сентябре должен поступить в Министерство труда и социальной политики. После утверждения документа няням придется проходить специальный курс профподготовки.

Как сообщают «Известия», эксперты сетуют на то, что в настоящее время, чтобы работать няней, нет необходимости получать какое-либо профобразование. Диплома об окончании средней школы и санитарной книжки достаточно.

Профессиональный стандарт предполагает, что специалист по присмотру и уходу (младший воспитатель, помощник воспитателя и няня) должен владеть основами педагогических знаний и возрастной психологии. Помимо этого, необходимо будет обладать знаниями о медпомощи.