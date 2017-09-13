Путин проведет в Сочи встречу с председателем совета министров Ливана Саадом Харири

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Сочи, 13 сентября. В Сочи в эту среду пройдет встреча российского президента Владимира Путина и премьер-министра Ливана Саада Харири. Как сообщается, главными темами беседы станут вопросы активизации сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной областях.

Также ожидается, что важной темой беседы Путина и Харири станет ситуация в Сирии.

«Мы обсудим это однозначно. Мы соглашаемся по многим вещам, но Сирия — один из вопросов, по которым мы не согласны. Но это нормально», — прокомментировал Харири предстоящую встречу с Путиным.

Напомним, что ранее Харири провел встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. По итогам переговоров был подписан ряд важных двусторонних документов.