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Происшествия
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Политика
Глава МИД Ирана проведет в России переговоры о ситуации в Сирии
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    Глава МИД Ирана проведет в России переговоры о ситуации в Сирии

    0:25  13 Сентября 2017  /обновлено: 2:13  13 Сентября 2017
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    Глава МИД Ирана проведет в России переговоры о ситуации в Сирии

    Москва, 13 сентября. В среду, 13 сентября, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведет в России переговоры с российским руководством. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, речь на переговорах пойдет, помимо прочего, о ситуации в Сирии.

    Богданов уточнил, что на переговорах будет обсуждаться «все, что касается Ближнего Востока». Отдельно стороны обсудят сирийский вопрос. 

    «У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам», — сообщил в интервью РИА Новости дипломат.

    Глава МИД Ирана проведет в России переговоры о ситуации в Сирии

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иран
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