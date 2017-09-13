Глава МИД Ирана проведет в России переговоры о ситуации в Сирии
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Москва, 13 сентября. В среду, 13 сентября, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф проведет в России переговоры с российским руководством. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, речь на переговорах пойдет, помимо прочего, о ситуации в Сирии.
Богданов уточнил, что на переговорах будет обсуждаться «все, что касается Ближнего Востока». Отдельно стороны обсудят сирийский вопрос.
«У нас с иранцами плотные контакты, консультации постоянные, по всем вопросам», — сообщил в интервью РИА Новости дипломат.