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Политика
Представители РФ, Ирана и Турции проведут консультации в Астане перед переговорами по САР
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    Представители РФ, Ирана и Турции проведут консультации в Астане перед переговорами по САР

    0:18  13 Сентября 2017
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    Представители РФ, Ирана и Турции проведут консультации в Астане перед переговорами по САР

    Астана, 12 сентября. В эту среду в Астане пройдут предварительные консультации с участием представителей стран-гарантов перемирия в Сирии – России, Ирана и Турции. Главным вопросом, как ожидается, станет оформление зоны деэскалации в районе сирийского Идлиба.

    Российскую делегацию возглавит спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, иранскую - заместитель министра иностранных дел Хосейн Ансари, турецкую - замглавы МИД Седат Онал.

    В качестве наблюдателей на переговорах будут присутствовать специальный посланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель, а также исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Дэвид Саттерфилд.

    Сирийское правительство будет представлено постпредом страны при ООН Башаром Джаафари. Главой делегации от вооруженной оппозиции станет начальник Генштаба Сирийской свободной армии Ахмед Берри.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #переговоры #астана
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