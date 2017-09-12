ЦСКА выиграл у «Бенфики» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
В Избранное
Лиссабон, 12 сентября. Московский ЦСКА одержал волевую победу над «Бенфикой» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов в Лиссабоне.
Первый тайм прошел с преимуществом португальского клуба. Тем не менее, дисциплинированная игра в обороне позволила армейцам сохранить ворота на замке.
«Бенфика» вышла вперед на 50-й минуте встречи. Сеферович эффектно замкнул прострел Живковича.
Московский клуб отыгрался благодаря сомнительному пенальти за игру рукой. Витиньо пробил безукоризненно. Восемь минут спустя молодой воспитанник ЦСКА Жамалетдинов принес победу российскому клубу.
2:1 — команда Виктора Гончаренко блестяще начинает групповой этап Лиги чемпионов.