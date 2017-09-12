ЦСКА выиграл у «Бенфики» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

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Лиссабон, 12 сентября. Московский ЦСКА одержал волевую победу над «Бенфикой» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов в Лиссабоне.

Первый тайм прошел с преимуществом португальского клуба. Тем не менее, дисциплинированная игра в обороне позволила армейцам сохранить ворота на замке.

«Бенфика» вышла вперед на 50-й минуте встречи. Сеферович эффектно замкнул прострел Живковича.

Московский клуб отыгрался благодаря сомнительному пенальти за игру рукой. Витиньо пробил безукоризненно. Восемь минут спустя молодой воспитанник ЦСКА Жамалетдинов принес победу российскому клубу.

2:1 — команда Виктора Гончаренко блестяще начинает групповой этап Лиги чемпионов.