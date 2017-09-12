Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Происшествия
Стала известна личность погибшей в результате стрельбы в медцентре в США
Политика
Госдеп обеспокоен участием Ирана в качестве гаранта на сирийских переговорах в Астане
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Госдеп обеспокоен участием Ирана в качестве гаранта на сирийских переговорах в Астане

    23:30  12 Сентября 2017  /обновлено: 0:20  13 Сентября 2017
    110

    Госдеп обеспокоен участием Ирана в качестве гаранта на сирийских переговорах в Астане

    Вашингтон, 12 сентября. Власти США заявили о своей обеспокоенности участием Ирана в качестве гаранта в астанинском процессе по Сирии. По их словам, это продлевает конфликт в стране, заявил Госдеп.

    «США по-прежнему обеспокоены участием Ирана в качестве так называемого «гаранта» в астанинском процессе. Действия Ирана в Сирии и его беспрекословная поддержка режима Асада закрепляют конфликт и увеличивают страдания простых сирийцев», – заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

    Представители Госдепа также напомнили, что на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане, которые состоятся 14-15 сентября, США будут представлены и.о. помощника госсекретаря США Дэвидом Саттерфилдом, пишет газета «Известия».

    Отмечается, что кроме представителей дипломатических ведомств различных стран, на встрече также будут присутствовать делегаты от сирийской оппозиции.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #госдеп #астана
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2651

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2438

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        19423

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3172

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        5067
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

        22:10   12 Сентября 2017
        1902
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        8887
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        780
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        33301