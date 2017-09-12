Госдеп обеспокоен участием Ирана в качестве гаранта на сирийских переговорах в Астане

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Вашингтон, 12 сентября. Власти США заявили о своей обеспокоенности участием Ирана в качестве гаранта в астанинском процессе по Сирии. По их словам, это продлевает конфликт в стране, заявил Госдеп.

«США по-прежнему обеспокоены участием Ирана в качестве так называемого «гаранта» в астанинском процессе. Действия Ирана в Сирии и его беспрекословная поддержка режима Асада закрепляют конфликт и увеличивают страдания простых сирийцев», – заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Представители Госдепа также напомнили, что на очередном раунде переговоров по Сирии в Астане, которые состоятся 14-15 сентября, США будут представлены и.о. помощника госсекретаря США Дэвидом Саттерфилдом, пишет газета «Известия».

Отмечается, что кроме представителей дипломатических ведомств различных стран, на встрече также будут присутствовать делегаты от сирийской оппозиции.