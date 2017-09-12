Сирия: САА ликвидировала боевиков ИГ, заманив их в ловушку под Дамаском
Дамаск (Сирия), 12 сентября. Республиканская гвардия Сирийской Арабской Армии (САА) устроила подрыв туннеля под Дамаском, таким образом заживо похоронив боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).
Как сообщает Al Masdar News, боевики планировали пробраться вплотную к позициям САА под Дамаском, однако угодили в ловушку.
Согласно военным источникам, разведка республиканской гвардии доложила о вылазке боевиков. Узнав путь следования террористов, бойцы САА вырыли большой тоннель, в который заложили бомбы. После того, как боевики попали в зону поражения, разведчики САА, наблюдавшие за ловушкой, дали отмашку взорвать тоннель.
По данным издания, большая часть боевиков была ликвидирована.
VIDEO: Islamist militants buried alive by well-placed Syrian Army tunnel bomb in east #Damascus https://t.co/a6OpHpuqce #SAA #Syria— Al-Masdar News (@TheArabSource) September 12, 2017
* Организация запрещена на территории РФ.