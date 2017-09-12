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Происшествия
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Сирия: САА ликвидировала боевиков ИГ, заманив их в ловушку под Дамаском
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    Сирия: САА ликвидировала боевиков ИГ, заманив их в ловушку под Дамаском

    23:23  12 Сентября 2017
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    Сирия: САА ликвидировала боевиков ИГ, заманив их в ловушку под Дамаском

    Дамаск (Сирия), 12 сентября. Республиканская гвардия Сирийской Арабской Армии (САА) устроила подрыв туннеля под Дамаском, таким образом заживо похоронив боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

    Как сообщает Al Masdar News, боевики планировали пробраться вплотную к позициям САА под Дамаском, однако угодили в ловушку. 

    Согласно военным источникам, разведка республиканской гвардии доложила о вылазке боевиков. Узнав путь следования террористов, бойцы САА вырыли большой тоннель, в который заложили бомбы. После того, как боевики попали в зону поражения, разведчики САА, наблюдавшие за ловушкой, дали отмашку взорвать тоннель.

    По данным издания, большая часть боевиков была ликвидирована.

     

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #иг #дамаск #игил #исламскоегосударство
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