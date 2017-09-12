Сирия: САА ликвидировала боевиков ИГ, заманив их в ловушку под Дамаском

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Дамаск (Сирия), 12 сентября. Республиканская гвардия Сирийской Арабской Армии (САА) устроила подрыв туннеля под Дамаском, таким образом заживо похоронив боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ).

Как сообщает Al Masdar News, боевики планировали пробраться вплотную к позициям САА под Дамаском, однако угодили в ловушку.

Согласно военным источникам, разведка республиканской гвардии доложила о вылазке боевиков. Узнав путь следования террористов, бойцы САА вырыли большой тоннель, в который заложили бомбы. После того, как боевики попали в зону поражения, разведчики САА, наблюдавшие за ловушкой, дали отмашку взорвать тоннель.

По данным издания, большая часть боевиков была ликвидирована.

* Организация запрещена на территории РФ.