Медицинский центр в штате Нью-Гэмпшир оцеплен из-за сообщений о возможном стрелке

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Лебанон (США), 12 сентября. Полиция оцепила медицинский центр в американском городе Лебанон, расположенном в штате Нью-Гэмпшир. По предварительным данным, на территории больницы может быть стрелок, сообщает администрация медицинского учреждения.

«Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы», — сообщила пресс-служба больницы в своем аккаунте в Twitter.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять здание.