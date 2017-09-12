Медицинский центр в штате Нью-Гэмпшир оцеплен из-за сообщений о возможном стрелке
Лебанон (США), 12 сентября. Полиция оцепила медицинский центр в американском городе Лебанон, расположенном в штате Нью-Гэмпшир. По предварительным данным, на территории больницы может быть стрелок, сообщает администрация медицинского учреждения.
«Медцентр Dartmouth-Hitchcock Medical Center в городе Лебанон в настоящее время закрыт на вход и выход после сообщения о стрелке на территории больницы», — сообщила пресс-служба больницы в своем аккаунте в Twitter.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов продолжают проверять здание.
Latest: Dartmouth-Hitchcock Medical Center in Lebanon is currently locked down following reports of an active shooter in the hospital. pic.twitter.com/cymhgUD6Kl— Dartmouth-Hitchcock (@DartmouthHitch) September 12, 2017