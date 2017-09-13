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Стали известны цены на новые iPhone в России
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    Стали известны цены на новые iPhone в России

    9:09  13 Сентября 2017
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    Стали известны цены на новые iPhone в России

    Сан-Франциско, 12 сентября. Официальный сайт фирмы Apple опубликовал стоимость новых iPhone на российском рынке. Презентация новинок iPhone 8 и iPhone X прошла в этот вторник.

    Как сообщает официальное представительство Apple в России, стоимость iPhone X с 64 Гб встроенной памяти составит 79 900 руб., с 256 Гб — 91 990 руб. Он появиться в продаже с 3 ноября.

    iPhone 8 с 64 Гб можно будет купить за 56 990 руб. Вариант с 256 Гб — 68 990 руб. iPhone 8 Plus будет стоить 64 990 руб. и 76 990 руб. соответственно. Обе модели можно будет приобрести с 29 сентября, пишет «Газета.ru».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #россия #apple #iphone #цена
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