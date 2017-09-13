Стали известны цены на новые iPhone в России

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Сан-Франциско, 12 сентября. Официальный сайт фирмы Apple опубликовал стоимость новых iPhone на российском рынке. Презентация новинок iPhone 8 и iPhone X прошла в этот вторник.

Как сообщает официальное представительство Apple в России, стоимость iPhone X с 64 Гб встроенной памяти составит 79 900 руб., с 256 Гб — 91 990 руб. Он появиться в продаже с 3 ноября.

iPhone 8 с 64 Гб можно будет купить за 56 990 руб. Вариант с 256 Гб — 68 990 руб. iPhone 8 Plus будет стоить 64 990 руб. и 76 990 руб. соответственно. Обе модели можно будет приобрести с 29 сентября, пишет «Газета.ru».