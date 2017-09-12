Дом крымского политика закидали «коктейлями Молотова»: чуть не погибла внучка

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Симферополь, 12 сентября. Председатель политсовета крымского отделения Народной партии России, глава организации «Милли Фирка» Васви Абдураимов заявил, что его дом в одном из микрорайонов Симферополя забросали «коктейлями Молотова».

Как сообщили в региональном управлении МВД, полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. По предварительным данным, неизвестные бросили два предмета с горючей смесью в окно частного домовладения. Жильцы дома сами справились с пожаром, никто не пострадал.

Как сообщил РИА Новости Абдураимов, при нападении загорелась детская комната. Его внучка лишь чудом не пострадала. Политик добавил, что бутылки с горючей смесью бросали через забор.

По мнению Абдураимов, нападение связано с его политической и общественной деятельностью.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Евросоюз отказался признавать выборы на территории Крыма и Севастополя, прошедшие 10 сентября. В Севастополе впервые с момента воссоединения с Россией был избран губернатор и состоялись выборы крымского парламента.