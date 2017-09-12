Штаб Саакашвили обсуждает план блокады Верховной рады в Киеве

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Киев, 12 сентября. Окружение бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили обсуждает идею блокады здания Верховной рады в Киеве. Отмечается, что план может быть реализован, если политику удастся переместить свою штаб-квартиру в Киев.

Предполагается, что Саакашвили может получить поддержку от фракции Юлии Тимошенко, а также примкнувших к ней народных депутатов. Все вместе они могут потребовать прекращения работы парламента и назначения досрочных выборов, пишет «Газета.ru».

Напомним, что ранее бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили незаконно перешел украинскую границу при поддержке своих сторонников, прорвавших пограничный кордон. Сейчас Саакашвили находится во Львове.