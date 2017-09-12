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Соловьев забанил Урганта в своем Twitter после шутки про «соловьиный помет»
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    Соловьев забанил Урганта в своем Twitter после шутки про «соловьиный помет»

    22:42  12 Сентября 2017
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    Соловьев забанил Урганта в своем Twitter после шутки про «соловьиный помет»

    Москва, 12 сентября. Журналист Владимир Соловьев внес Ивана Урганта в черный список своего Twitter после того, как Ургант пошутил про него в своем шоу. Об этом сообщает сам Ургант в своем микроблоге.

    Напомним, что в эфире шоу «Вечерний Ургант» телеведущий опробовал средство для ухода за лицом, которое принесла гостья программы Ирена Понарошку. По ее словам, маска для лица была сделана из соловьиного помета.

    «Это хорошее название для программы на канале «Россия 1», – ответил на это Ургант.

    Работающий на  телеканале «Россия 1» Владимир Соловьев расценил эту фразу, как прямой выпад против себя, пишет газета «Известия».

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #соловьев #ургант #шутка
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