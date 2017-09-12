Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны

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Барселона, 12 сентября. Правоохранительные органы Барселоны оцепили район собора Саграда-Фамилия. Как сообщают в полиции, сейчас там проводится антитеррористическая операция.

Как сообщает официальный аккаунт полиции Каталонии в Twitter, сейчас в районе знаменитого собора проходит антитеррористическая операция.

«В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда-Фамилия, мы оцепили район», – гласит сообщение каталонской полиции.

По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности эвакуируют всех посетителей собора, пишет газета «Известия».