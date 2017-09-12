Полиция проводит антитеррористическую операцию в центре Барселоны
Барселона, 12 сентября. Правоохранительные органы Барселоны оцепили район собора Саграда-Фамилия. Как сообщают в полиции, сейчас там проводится антитеррористическая операция.
Как сообщает официальный аккаунт полиции Каталонии в Twitter, сейчас в районе знаменитого собора проходит антитеррористическая операция.
«В рамках антитеррористической операции мы проводим проверки вокруг Саграда-Фамилия, мы оцепили район», – гласит сообщение каталонской полиции.
По словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов в целях безопасности эвакуируют всех посетителей собора, пишет газета «Известия».
Hemos activado el servicio TEDAX para hacer comprobaciones con una furgoneta estacionada en el entorno de la Sagrada Família— Mossos (@mossos) September 12, 2017