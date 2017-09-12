Сирия: Шойгу передал Асаду поздравления Путина по случаю снятия блокады с Дейр эз-Зора

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Дамаск, 12 сентября. В ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в Дамаске, министр обороны России Сергей Шойгу передал ему поздравления от российского президента Владимира Путина по случаю снятия блокады террористов вокруг города Дейр эз-Зор. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

В этот вторник Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.

Как сообщается, российский министр передал Асаду поздравления от Путина в связи со снятием блокады Дейр эз-Зора. Также участники встречи обсудили планы по продолжению боевых действий против боевиков террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), а также сотрудничество сирийской армии и ВКС РФ, пишет газета «Известия».

Напомним, что раньше Минобороны РФ сообщало о сокрушительном поражении, нанесенном террористам ИГ в районе города Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.