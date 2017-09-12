ДНР: ВСУ ведут массированный обстрел Южнодонбасского водовода под Ясиноватой

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Донецк, 12 сентября. Подразделения вооруженных сил Украины ведут минометный обстрел насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода под Ясиноватой. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

«В 20:07 с позиций 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ осуществлен минометный обстрел по станции первого подъема Южнодонбасского водовода в районе села Васильевка. Зафиксировано попадание пяти мин калибром 82-мм», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что после начала артиллерийского обстрела персонал станции был срочно эвакуирован, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.