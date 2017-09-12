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Вашингтон, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп в девятый раз стал дедушкой. Об этом сообщил сын американского президента Эрик Трамп, выложив в свой Twitter фотографию своего новорожденного сына.

Супруга Эрика Трампа родила мальчика, которого назвали, как и его отца, Эриком, пишет RT.

Напомним, что у американского президента пятеро детей. Сам лидер США пока никак не прокомментировал пополнение в семействе.