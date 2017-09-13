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Сирия, 13 сентября. «Ан-Нусра»*** теряет союзников в различных регионах Сирии. 20 ИГИЛовцев пойманы САА при попытке бегства из района «Акербатского котла» в Идлиб. Контрнаступление ИГ* на позиции курдов в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: взорвали подземный тоннель исламистов на северо-востоке Дамаска; вошли в населенный пункт Аль-Джафра западнее авиабазы Дейр эз-Зора; задержали около 20 ИГИЛовцев, пытавшихся бежать из «Акербатского котла»; понесли потери в результате нападения ИГ и «Ан-Нусры» в восточной части Хамы.

«Исламское государство»: предпринимало попытки контрнаступления к северо-востоку от Дейр эз-Зора; казнило двух военнослужащих САА в пригороде Дейр эз-Зора; утратило площадь Далла в Ракке; организовало теракт на юге Багдада в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла город Тель Рифат в северной части провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в кварталах Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска; взяла в плен солдат САА на юге Алеппо; лишилась поддержки нескольких группировок в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама; открыла огонь по городу Саламия к востоку от Хамы.

«Ахрар Аш-Шам»: отбила атаку курдов в районе поселения Абла северо-западнее Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: казнила боевика, обвиненного в связях с «Джебхат Ан-Нусрой»*, в Восточной Гуте Дамаска.

Курды: захватили окраины населенного пункта Аль-Салихия на левом берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре; потеряли порядка 30 бойцов в результате контратак ИГ в северо-восточной части провинции Дейр эз-Зор; провели обстрелы в Ракке, погибли два местных жителя.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в поддержку курдов в Дейр эз-Зоре, убиты мирные жители; провела бомбардировки в жилых районах Ракки; совершила боевые вылеты в провинции Киркук в Ираке; доставила новую партию оружия курдам в кантон Рожава.

Провинция Дамаск

Вновь обострился конфликт между формированиями вооруженной оппозиции «Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Ислам». Как передавало агентство новостей Al Manar News, один из взятых в плен радикалами «Армии Ислама» боевиков был казнен в Восточной Гуте по обвинению в пособничестве «Джебхат Ан-Нусре».

Правительственные войска продолжили наносить удары по опорным пунктам исламистов «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» в кварталах Джобар и Айн-Тарма, а также на окраине населенного пункта Бейт Наим, передавал Twitter-канал (Doumarevolutio1). Силы САА также взорвали один из подземных переходов боевиков. О потерях со стороны антиправительственных организаций не сообщалось.

Военный источник в сети Twitter (SyriaAbove) сообщал о крупном пожаре в столице недалеко от рынка Аль-Хал, в результате которого по меньшей мере три человека из числа гражданского населения погибли. Обстоятельства, которые привели к возгоранию, до сих пор не выяснены.

Провинция Алеппо

Возобновились столкновения между курдскими подразделениями Сирийской демократической армии**** (SDF) и Отрядами народной самообороны (YPG) с одной стороны и радикалами, поддерживаемыми Турцией, с другой на севере региона. Как передавал новостной портал Barda News, обстрелам со стороны исламистов «умеренной оппозиции» подвергся город Тель Рифат, находящийся под контролем курдов. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, курдские подразделения активизировали военные действия к северо-западу от Алеппо и столкнулись с радикалами «Ахрар Аш-Шам» недалеко от поселения Абла. Однако исламистам удалось отразить атаку, передавало агентство новостей Al Manar News.

В южной части провинции разворачивались бои между «Джебхат Ан-Нусрой» и Сирийской арабской армией (САА). Как сообщал военный источник в Twitter (C_Military1), в ходе противостояния был перерезан один из важнейших путей снабжения группировки. Тем не менее, по сообщению Twitter-канала (Ferrapeechr1), «Тахрир Аш-Шам» взяла в плен нескольких солдат сил САР.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки Демократические силы Сирии**** (SDF), выступающие при поддержке ВВС западной коалиции, продолжили наступление в направлении Дейр эз-Зора, продвигаясь из Хасаки. Курдским отрядам удалось еще несколько приблизиться к левому берегу реки Евфрат: бойцы SDF захватили окраины населенного пункта Аль-Салихия. Об этом сообщал информационный портал Al Masdar News. Террористы «Исламского государства»* несколько раз предпринимали попытки контрнаступления, в результате чего более 30 солдат SDF и YPG были убиты, передавал Twitter-канал (MorocanArab). Тем не менее вернуть утраченные территории боевикам террористической группировки не удалось. ВВС коалиции США нанесли несколько ударов по опорным пунктам ИГ. Однако в результате воздушных атак погибли также мирные жители провинции, в том числе женщины и дети, передавало информагентство Damascus Now.

Правительственные подразделения тем временем продолжили расширять буферную зону вокруг военной авиабазы Дейр эз-Зора. Во второй половине дня силам САР удалось занять окраины населенного пункта Аль-Джафра, однако в ходе столкновений двое солдат САА были захвачены ИГИЛовцами и казнены. Об этом сообщал военный источник на своей странице в Twitter (4Ikix6AcYTGz387).

Провинция Идлиб

Сразу несколько формирований вооруженной оппозиции, входивших в состав коалиции «Тахрир Аш-Шам», перешли на сторону правительственной армии, передавало информационное агентство Al Masdar News. Известно, что радикалы пошли на примирение с сирийским правительством после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Таким образом, численность террористического альянса значительно уменьшилась.

Кроме того, согласно информации Twitter-канала (AmerBakri89), одна из бригад «Тахрир Аш-Шам» «Ахфад Омар» вступила в ряды организации «Ахрар Аш-Шам», противостоящей «Джебхат Фатх Аш-Шам»* в регионе.

Провинция Ракка

Курдские войска в течение дня вели бои с террористами «Исламского государства» преимущественно в центральных районах административного центра провинции. Отрядам народной самообороны (YPG) удалось отбить у ИГ площадь Далла. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, порядка десяти местных жителей погибли под обстрелом Сирийской демократической армии (SDF). Помимо этого, 11 гражданских лиц были убиты в ходе авианалетов международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, в районе Аль-Баду, где в основном проживают мирные жители. Также в результате боевых вылетов коалиционных военных самолетов было разрушено здание детской больницы, передавал Twitter-канал (Laurenz_1997).

Еще одна партия вооружений от США прибыла в район так называемого Сирийского Курдистана. Напомним, Штаты оказывают SDF поддержку в наступлении на Дейр эз-Зор. Турецкая сторона обеспокоена постоянными поставками американского вооружения курдам. Напомним, Рабочая партия Курдистана (РПК) относится в Турции к террористическим организациям. Кроме того, турецкие войска ведут активные боевые действия против курдов на севере республики.

Провинция Хама

Около 20 боевиков «Исламского государства», пытавшихся бежать из окружения в районе Акербата, были задержаны военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) недалеко от населенного пункта Ас-Саан. Согласно данным агентства новостей Barda News, ИГИЛовцы намеревались проникнуть в провинцию Идлиб, большая часть которой находится под контролем террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры». К тому же, военные эксперты уверены, что исламисты «Джебхат Фатх Аш-Шам» были осведомлены о готовящемся побеге и, более того, способствовали ему. Отряды «Ан-Нусры» провели неожиданную атаку вблизи деревни Кафр Абиш, в результате чего более десяти солдат САА погибли, передавал военный источник в сети Twitter (Ferrapeechr1). В то же время ИГИЛовцы организовали нападение недалеко от Акербата, убив девять военнослужащих армии Башара Асада.

Во второй половине дня террористы «Нусры» провели артобстрел жилых кварталов города Саламия. По информации новостного портала Lattakia News Net, была убита женщина.

Ирак

ВВС западной коалиции провели серию боевых вылетов в провинции Киркук в преддверии наступления иракской армии и Сил народной мобилизации на города Хавиджа, оккупированный боевиками «Исламского государства». Как передавало новостное агентство Al Sumaria News, в результате воздушной атаки были ликвидированы несколько радикалов террористической группировки.

Недалеко от столицы вновь прогремел взрыв. По данным информационного портала Al Masdar News, бомба была установлена на обочине дороги в районе городского рынка в южной части Багдада. Патрулирующие данный район бойцы «Хашд Аш-Шааби» были убиты или получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)