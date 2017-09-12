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Политика
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Политика
Госдеп США: Китай играет ключевую роль в решении конфликта на Корейском полуострове
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    Госдеп США: Китай играет ключевую роль в решении конфликта на Корейском полуострове

    21:42  12 Сентября 2017
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    Госдеп США: Китай играет ключевую роль в решении конфликта на Корейском полуострове

    Вашингтон, 12 сентября. Вашингтон продолжит оказывать давление на Китай, так как Пекин является ключевым звеном в решении кризиса вокруг КНДР. Об этом заявила помощница госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

    «Мы ищем любую возможность, чтобы оказать больше давления на Китай. Мы также используем всех наших партнеров по миру, чтобы также с их позиций оказать давление на Китай, поскольку мы рассматриваем Китай как ключ решения этой проблемы», — пояснила она.

    Торнтон также добавила, что власти Китая обеспокоены кризисом на Корейском полуострове, который возник на фоне ядерных испытаний КНДР, а также последними испытаниями Северной Кореи, которые прошли на границе Китая и КНДР.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #китай #вашингтон #ядерное оружие
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