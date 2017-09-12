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Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000
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    Apple представила свой новый iPhone X с безрамочным экраном за $1000

    22:10  12 Сентября 2017  /обновлено: 23:14  12 Сентября 2017
    1927

    Apple потрясла мир невероятным iPhone X

    Сан-Франциско, 12 сентября. Компания Apple продемонстрировала на своей презентации свой самый продвинутый смартфон iPhone X, который станет ее флагманским устройством.

    Гаджет получит безрамочный OLED-дисплей, который поддерживает Dolby Vision и HDR10. При этом разработчики отказались от кнопки Home. На смену Touch ID пришла система Face ID, которая определяет 3D-модель лица владельца. Однако ее нельзя будет обмануть с помощью фотографии.

    Телефон также сможет похвастаться процессором A11 Bionic, высококачественной камерой и поддержкой технологии беспроводной зарядки AirPower. Цена на iPhone X начинается от 999 долларов.

    IPhone Х можно приобрести в корпусах серебристого цвета и цвета «серый космос» в версиях на 64 Гб и 256 Гб по цене, начиная от 999 долларов. Заказы начнут принимать с 27 октября, а доставка смартфонов и их продажи в магазинах планируют начать с 3 ноября текущего года.

    Как ранее сообщало издание Утро.ру, поклонники продукции Apple уже начали занимать очереди за новыми моделями iPhone.

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    Автор: Алексей Громов
    #apple
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