Медведев передал врученный ему российский смартфон в подарочный фонд

В Избранное

Москва, 12 сентября. Подаренный российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву отечественный смартфон был передан в подарочный фонд. Об этом сообщает пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

В этот вторник Дмитрий Медведев посетил 3-ю международную специализированную выставку «Импортозамещение», где ему подарили российский телефон Inoi R7.

«Телефон передан в подарочный фонд согласно закону», — приводит «Газета.ru» слова Тимаковой.

Напомним, что в марте сообщалось о планах российских ученых создать «квантовый телефон».