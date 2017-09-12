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Сирия, 12 сентября. Новые поставки американской военной техники и вооружений курдам. ИГ* объявило чрезвычайное положение в городе Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре. ВС Ирака ликвидировали «спящую ячейку» ИГ недалеко от Талль-Афара к западу от Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли более 12 ракетных ударов по опорным пунктам боевиков на северо-востоке Дамаска.

«Исламское государство»: объявило чрезвычайное положение в городе Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы в Дейр эз-Зоре; утверждает, что боевики убили нескольких курдских бойцов в квартале Аль-Мурур в Ракке; понесло потери в результате рейдов ВС Ирака в районе города Талль-Афар в провинции Ниневия.

«Тахрир Аш-Шам»: приговорила к казни мирного жителя, обвиненного в богохульстве, в городе Идлиб; ведет перестрелки с САА близ населенного пункта Харб Нафса к югу от Хамы.

Курды: продолжают столкновения с ИГ на окраинах населенных пунктов Аль-Салихия и Аль-Махата к северо-востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: доставила новую партию военной техники курдам в кантон Рожава; по ошибке нанесли удар к востоку от города Аш-Шаддади, погибли мирные жители.

Провинция Дамаск

Продолжаются вооруженные столкновения в Восточной Гуте Дамаска между союзными антиправительственными группировками «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам» с одной стороны и Сирийской арабской армией (САА) с другой. Согласно информации новостного портала Barda News, подразделения САР нанесли более 12 ракетных ударов по опорным пунктам боевиков на окраине квартала Айн Тарма. Сведения о нанесенном радикалам уроне в данный момент формируются.

Провинция Алеппо

Произошел взрыв на заводе по производству взрывчатых веществ, принадлежащем бойцам Рабочей партии Курдистана (РПК), недалеко от города Африн в северной части Алеппо. Об этом сообщает военный источник на свой странице в социальной сети Twitter (Rodikurdi4). О причинах случившегося никакой информации пока не поступало. Однако, как утверждают местные активисты, инцидент произошел в результате ракетных обстрелов со стороны боевиков Сирийской свободной армии** (ССА), поддерживаемых турецкими войсками. Напомним, официальная Анкара считает РПК террористической организацией.

Провинция Дейр эз-Зор

Twitter-канал (fursanalsharqiy) сообщает о том, что в городе Абу Кемаль, расположенном вблизи сирийско-иракской границы, было объявлено чрезвычайное положение. Напомним, Абу Кемаль является основной целью Сирийской демократической армии**** (SDF) и поддерживающих их США. Через стратегический город пролегает крупнейшая магистраль, соединяющая территории Сирии и Ирака. Согласно информации военного источника в сети Twitter (ibrahim_gezici), курдские подразделения продолжают вести бои с радикалами террористической группировки на окраинах населенных пунктов Аль-Салихия и Аль-Махата северо-восточнее административного центра региона. В первой половине дня курды отбили у ИГИЛовцев несколько ключевых позиций на севере Аль-Салихии.

Провинция Идлиб

Пограничники турецкой армии застрелили девушку, которая пыталась пересечь сирийско-турецкую границу, недалеко от населенного пункта Даркуш в западной части Идлиба, передает Twitter-канал (Abdullahra1998).

Тем временем в столице провинции, находящейся под контролем террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», боевики приговорили одного из жителей к смертной казни по обвинению в богохульстве, передает местный источник в Twitter (althughur).

Провинция Ракка

Информационное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», утверждает, что в результате последних вооруженных боев в квартале Аль-Мурур, ранее захваченном курдскими войсками, были убиты два курдских бойца. Кроме того, ранения получили три снайпера Демократической армии Сирии (SDF). Сведения передает Twitter-канал (TGUVDB). Тем не менее курдские новостные порталы пока не подтверждали данную информацию.

Новая партия американской военной техники прибыла на подконтрольные курдам территории. Колонна из 150 грузовиков с вооружением и боеприпасами от США достигла кантона Рожава. Ранее Вашингтон значительно сократил финансирование боевиков Сирийской свободной армии (ССА) и бросил все ресурсы на поддержку курдских подразделений, ведущих наступление в Дейр эз-Зоре, что немало беспокоит Турцию, которая пытается отодвинуть курдов как можно дальше от своих границ. Штаты обещают Анкаре, что после завершения военных действий все оружие будет возвращено, однако никаких гарантий этому нет, подчеркивают многие эксперты.

Провинция Хама

Агентство новостей Homs Media Center сообщает о возобновившихся перестрелках между отрядом боевиков вооруженной оппозиции и артиллерийским дивизионом Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Харб Нафса в южной части Хамы. Сообщается, что правительственные силы открыли огонь по укрепленным пунктам исламистов в ответ на провокационные обстрелы со стороны радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам». О потерях сторон не сообщалось.

Провинция Хасака

По данным военного источника в Twitter (alkhabour21), военные самолеты международной коалиции по ошибке нанесли авиаудар по территориям, находящимся под контролем Сирийской демократической армии (SDF). Боевой вылет был проведен вблизи рынка в районе населенного пункта Таль Джаир, расположенного к востоку от города Аш-Шаддади. В результате воздушной атаки несколько мирных жителей были убиты или получили ранения.

Ирак

Иракские вооруженные силы провели обыски к западу от Мосула недалеко от недавно освобожденного города Талль-Афар, в ходе которых была выявлена одна из «спящих ячеек» «Исламского государства»*. Террористы ИГ попытались оказать сопротивление, направив к позициям военнослужащих смертников. Однако солдатам армии Ирака удалось уничтожить боевиков раньше, чем они успели активировать на себе «пояса шахидов». Об этом сообщает информационный портал Al Sumaria News.

Между тем командование проправительственных ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» заявило о готовности принять участие в военной операции по освобождению города Аль-Каим в западной части провинции Аль-Анбар, передает агентство новостей Iraqi News.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)