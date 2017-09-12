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Происшествия
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Политика
Стали известны детали резолюции России по вводу миротворцев ООН в Донбасс
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    Стали известны детали резолюции России по вводу миротворцев ООН в Донбасс

    21:54  12 Сентября 2017
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    Стали известны детали резолюции России по вводу миротворцев ООН в Донбасс

    Москва, 12 сентября. Миротворческий контингент ООН, который может быть направлен в Донбасс, будет иметь стрелковое оружие для защиты наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в подготовленном Россией проекте резолюции.

    В документе отмечается, что миссия ООН должна быть снабжена стрелковым оружием, а также будет наделена мандатом, который предполагает защиту наблюдателей ОБСЕ и круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружений.

    При этом состав миссии ООН должны будут одобрить представители ДНР и ЛНР, а также правительство Украины. В ближайшее время генсек ООН подготовит рекомендации по количеству персонала и национальному составу миссии.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #россия #донбасс #украина #оон #лнр #миротворцы
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