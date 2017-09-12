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Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
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    Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо

    20:58  12 Сентября 2017
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    Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо

    Алеппо, 12 сентября. Фонд Ахмата Кадырова перечислил 14 миллионов долларов на восстановление главной мечети в сирийском городе Алеппо, которая была разрушена террористами в апреле 2013 года. Об этом сообщил главный муфтий Алеппо Махмуд Акем.

    По его словам, глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к властям Сирии с предложением оказать помощь в восстановлении разрушенной мечети.

    «Этот человек преподнес такой подарок нашему государству, наше правительство не отказалось, приняло этот дар. Рамзан Кадыров протянул нам руку помощи в этот сложный для нас час, он точно так же борется с терроризмом и осуждает проявления экстремизма во всех его формах», — пояснил муфтий.

    Стоит отметить, что Великая мечеть Алеппо была построена в 715 году. По легенде, именно здесь расположена могила отца Иоанна Крестителя — Захария. Мечеть является одной из самых крупных и старых в Алеппо.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #кадыров #мечеть #фонд ахмата кадырова
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