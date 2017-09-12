Новое поколение Apple TV получит поддержку формата 4K

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Сан-Франциско, 12 сентября. В ходе презентации на территории нового кампуса компания Apple показала свою новую телевизионную приставку Apple TV 4K.

Как становится ясно из названия, гаджет поддерживает разрешение 4K, а также технологию HDR. Приставка работает на базе процессора A10 Fusion и получит пульт с тактильным откликом.

В продажу Apple TV 4K поступит 22 сентября. Цены будут начинаться от 179 долларов. При этом фильмы для Apple TV в формате 4K будут стоить столько же, сколько и в формате HD.