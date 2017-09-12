Сирия не станет могилой для ИГ: какие формы может принять группировка после утраты Дейр эз-Зора

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Согласно информации британского портала The Guardian, в провинции Идлиб, полностью контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, сейчас находятся сотни боевиков «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ). Часть из них — беглецы, намеревающиеся покинуть территорию Сирии, другие же являются членами подпольных ячеек и продолжают действовать в интересах террористической группировки.

Члены ИГ* вынуждены ютиться в районах, подконтрольных другой террористической организации — «Джебхат Фатх аш-Шам»* (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*, деятельность запрещена в РФ). К северу от административного центра региона уже сформировался небольшой анклав «Исламского государства», вмещающий около 300 боевиков, большинство из которых являются выходцами из Саудовской Аравии, передает The Guardian.

Так называемые «спящие ячейки», а также отдельные отряды группировки, оказавшиеся отрезанными от основного места дислокации сил ИГИЛ*, существуют и в других районах Сирии и Ирака. Причем если одни, напуганные успехами ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА), пытаются скрыть свою принадлежность к террористическому формированию и как можно быстрее бежать из страны, то другие готовы продолжать сопротивление.

В любом случае, подчеркивает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, «Исламское государство», несмотря на утрату большого числа сторонников, после потери провинции Дейр эз-Зор продолжит жить, хоть и совсем в ином виде. Эксперт уверен, что процесс переформатирования ИГ уже запущен. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Вопрос о том, как будет действовать ИГ после потери Дейр эз-Зора, последнего крупного населенного пункта и стратегически ценного района, — сейчас крайне важен. «Исламское государство» находится накануне разгрома, это действительно так. Здесь можно сослаться на заявление самих главарей группировки, которые еще во время штурма Мосула предлагали своим сторонникам несколько путей дальнейших действий. Первый вариант — сражаться до самого конца, нанести как можно больший урон противнику и уйти к Аллаху в рай, но это достаточно экзотический путь».

Другой вариант, предложенный командованием ИГИЛ своим сторонникам, связан с подпольной деятельностью. Напомним, что, согласно данным подконтрольного террористам информагентства Al Amaq, на территории одной только провинции Идлиб действуют до ста подобных «спящих ячеек» организации.

«Этот путь подразумевает растворение боевиков среди местного населения. Это тот вариант, который, действительно, объективно возможен. Он уже частично осуществляется. Третий путь — продолжение борьбы уже в форме партизанских действий. Этот пункт подразумевает уход боевиков в малонаселенные районы (например, в горы), а также продолжение терактов и нападений на отдельные объекты сирийских правительственных войск».

Кроме того, «Исламское государство» может продлить себе жизнь путем перемещений отдельных групп террористов не только в другие районы ближневосточного региона, но на другие континенты, также добавляет Борис Долгов. По его словам, на данный момент самым популярным направлением для боевиков ИГ остается Афганистан. Между тем многим исламистам удается выехать в Европу под видом беженцев.

«Еще один вариант — это передислокация в другие страны. Это, прежде всего, Афганистан, куда уже переместились многие отряды ИГИЛ. Это Ливия, где также базируются части боевиков группировки. Возможна переброска и в страны центральной Азии, что представляет наибольшую опасность для России. Кроме того, террористы уже сейчас активно перемещаются в страны западной Европы в потоке беженцев».

Процесс распада «Исламского государства», несомненно, уже начался. Так, Хасан Насралла, лидер ливанской организации «Хезболла», выступающей на стороне правительства Сирии, сегодня заявил, что боевики ИГИЛ уже фактически потерпели поражение в САР, так как на территории страны теперь действуют лишь отдельные разрозненные группы террористов. Однако борьба с ИГ не закончится в Сирии, она будет продолжаться и за ее пределами, подчеркивает Борис Долгов. Соответственно, говорить о полной победе над этой террористической группировкой, которая не раз доказывала свою живучесть, еще очень рано.

«С подавлением отрядов ИГИЛ в Дейр эз-Зоре борьба с «Исламским государством»*, тем не менее, не закончится. Она будет разворачиваться в соответствии с обозначенными сценариями: выявление и уничтожение подпольных групп или «партизанских» отрядов террористов, жесткий контроль за перемещениями и так далее. Другие формы противостояния существуют уже сейчас».

* Организация запрещена на территории РФ.