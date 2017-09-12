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Аpple кардинально изменила концепцию своих магазинов, превратив их в площади
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    Аpple кардинально изменила концепцию своих магазинов, превратив их в площади

    20:50  12 Сентября 2017
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    Аpple кардинально изменила концепцию своих магазинов, превратив их в площади

    Сан-Франциско, 12 сентября. Компания Аpple отказалась от понятия Store (магазин), превратив центры по продаже своей продукции в целые городские площади. Об этом рассказала глава ритейла компании Анджела Арендтс на презентации обновленной линейки продукции, которая проходит в эти минуты в США. Федеральное агентство новостей ведет текстовую трансляцию презентации Apple.

    По ее словам, последние магазины компании были превращены в Apple Park, где проходят различные мастер-классы, выступления и другие мероприятия. В конференц-залах посетители смогут обучаться фотографии и другим искусствам, отметила Арендс.

    «Концепция новых магазинов: не просто место, где можно купить товары, но и пространство с общественными зонами — для отдыха, выступлений артистов и обучения работе с новыми устройствами», — рассказала Арендс на презентации.

    Обучающие программы получили общее название «Сегодня в Apple». Магазины с новой концепцией появятся в разных странах мира. Так, один из них открылся на Елисейских Полях в Париже.

    Аpple кардинально изменила концепцию своих магазинов, превратив их в площади

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    Автор: Катерина Михайдили
    #презентация #аpple
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