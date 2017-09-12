США недовольны решением Турции закупить российские системы С-400

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Вашингтон, 12 сентября. США недовольны решением Турции закупить российские зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Джонни Майкл.

«Мы довели до сведения турецких официальных лиц, что испытываем беспокойство относительно потенциального приобретения С-400. Мы ведем открытый диалог с Турцией по данному вопросу», — отметил Майкл

Он также добавил, что Пентагон неоднократно напоминал Анкаре о необходимости сохранить оперативную совместимость в рамках НАТО при осуществлении крупных военных закупок.