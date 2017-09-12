Третье поколение Apple Watch научили звонить

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Сан-Франциско, 12 сентября. Американская компания Apple официально представила новое поколение часов Apple Watch Series 3.

Гаджет получит обновленный двухъядерный процессор, встроенную SIM-карту, а также поддержку LTE. От стандартной батареи «умные» часы проработают 18 часов без подзарядки.

Поставки Apple Watch Series 3 стартуют 22 сентября, а цена в США на них будет начинаться с 399 долларов.