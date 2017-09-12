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Положение пояса Богородицы: когда отмечается, история, народные поверья, принесение в Россию
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    Положение пояса Богородицы: когда отмечается, история, народные поверья, принесение в Россию

    21:02  12 Сентября 2017
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    Положение пояса Богородицы: когда отмечается, история, народные поверья, принесение в Россию

    Во вторую неделю сентября православные христиане отмечают праздник, связанный с реликвией, по преданию, принадлежавшей Деве Марии — поясу Богородицы. Праздник в честь этой святыни называется Положение честного пояса пресвятой Богородицы.

    Когда отмечается Положение честного пояса пресвятой Богородицы

    Праздник отмечается 13 сентября (31 августа по старому стилю).

    История пояса Богородицы

    По преданию, незадолго до своей смерти Богородица отдала свои пояс и ризу на сохранение апостолу Фоме. Есть также легенда, что Фома не успел проститься с Богородицей и пришел в Иерусалим уже после ее погребения. В утешение Дева Мария бросила Фоме с небес свой пояс.

    Апостол передал святыню на хранение двум иерусалимским вдовам, а при императоре Аркадии, который правил Византией в конце IV века, пояс Богородицы торжественно перевезли в Константинополь и положили в храме, поместив в драгоценный ковчег. Этот ковчег был запечатан императорской печатью, на которой стояла дата — 31 августа. В честь этого события и был установлен праздник Положение честного пояса пресвятой Богородицы.

    Положение Ризы Богоматери

    По преданию, ковчег с реликвией долго никто не открывал, а затем открыли для излечения тяжело больной супруги императора Льва IV Мудрого. Пояс был в полной сохранности, и после того, как его возложили на императрицу, она сразу излечилась.

    После этого святыню вернули обратно в ковчег и стали праздновать Положение пояса Богородицы с еще большей торжественностью.

    В X веке реликвия была разделена на части, которые со временем оказались в разных странах.

    Пояс Богородицы в народной традиции

    В народной традиции поясу Богородицы приписываются многие чудесные свойства. В том числе считается, что это самый действенный оберег при родах. Со времен раннего Средневековья в разных странах для помощи роженицам использовали если не частицы пояса, считающиеся подлинными, то аналоги реликвии — веревки, пояса и ленты, провисевшие ночь в храме у иконы Богородицы, ими опоясывали рожающую женщину.

    Принесение пояса Богородицы в Россию

    В 2011 году часть пояса Богородицы, хранящаяся в Ватопедском православном мужском монастыре на горе Афон в Греции, по инициативе Фонда Андрея Первозванного была привезена в Россию. Ранее на все аналогичные просьбы из других стран Ватопедский монастырь отвечал отказом, исключение было сделано лишь для России.

    Пояс «путешествовал» по России в сопровождении группы афонских монахов, за 39 дней святыня побывала в 14 городах и Серафимо-Дивеевском монастыре. Маршрут перемещения пояса Богородицы по России на карте выглядел, как восьмиконечный православный крест.

    Гора Афон

    Изначально в число городов, куда должна была прибыть святыня, входили Санкт-Петербург, Екатеринбург, Норильск, Владивосток, Красноярск, Дивеево, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград и Москва. Позже в связи с беспрецедентным количеством верующих, желающих поклониться реликвии, по благословению патриарха Кирилла в маршрут были включены Тюмень, Волгоград и Ставрополь.

    По приблизительным оценкам тогда поясу Богородицы в России поклонились более 3,1 млн паломников.

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    Автор: Алексей Громов
    #поясбогородицы
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