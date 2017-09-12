Шойгу обсудил с Асадом военно-техническое сотрудничество России и Сирии

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Дамаск, 12 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил с президентом Сирии Башаром Асадом военно-техническое сотрудничество между Москвой и Дамаском. Визит главы Минобороны РФ в Сирию состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе встречи Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Сирией. Кроме того, собеседники обсудили совместную операцию сирийской армии и ВКС РФ против боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.