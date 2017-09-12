Минобороны РФ раскрыло детали переговоров Шойгу с Асадом в Дамаске

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Дамаск, 12 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

В ходе переговоров Сергей Шойгу обсудил с Башаром Асадом стабилизацию обстановки в Сирии, функционирование зон деэскалации, а также доставку гуманитарной помощи мирному населению САР.

«Затрагивались темы стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике, функционирования зон деэскалации и оказания гуманитарной помощи населению», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что визит главы Минобороны РФ в Сирию состоялся по поручению президента России Владимира Путина.