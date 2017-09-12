Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

В Избранное

Дамаск, 12 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу побывал с рабочей поездкой в Сирии, в ходе которой провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Визит главы Минобороны РФ в Сирию состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«По поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

В ходе переговоров Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили стабилизацию обстановки в Сирии, функционирование зон деэскалации, а также вопросы доставки гуманитарной помощи мирному населению САР.