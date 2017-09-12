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Новости Сирии
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Политика
Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске
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    Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

    19:49  12 Сентября 2017  /обновлено: 19:56  12 Сентября 2017
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    Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

    Дамаск, 12 сентября. Министр обороны России Сергей Шойгу побывал с рабочей поездкой в Сирии, в ходе которой провел переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Визит главы Минобороны РФ в Сирию состоялся по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

    «По поручению президента РФ Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Дамаск, где провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится в сообщении.

    В ходе переговоров Сергей Шойгу и Башар Асад обсудили стабилизацию обстановки в Сирии, функционирование зон деэскалации, а также вопросы доставки гуманитарной помощи мирному населению САР.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #асад #шойгу
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