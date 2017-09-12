Госдеп в ловушке: эксперты рассказали, почему дипсобственность РФ в США нельзя вернуть без суда

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда. Об этом дипломат сообщил журналистам по итогам двухдневных консультаций с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном.

«К сожалению, перспективы урегулирования проблемы с возвратом дипломатических объектов пока я не вижу. Поэтому мы пойдем в суд, как об этом было уже сказано президентом России», — отметил Сергей Рябков. Подача иска в американский суд теперь уже вопрос недель, а не месяцев, добавил он.

Консультации по поводу возврата дипсобственности, считает политолог Сергей Михеев, зашли в тупик, потому что для Государственного департамента США принципиально важно, чтобы все выглядело так, что будто он наносит «последний удар» по России.

«Если Рябков считает, что ситуация зашла в тупик, то, по всей видимости, это действительно так. Скорее всего, позиция американской стороны в этом вопросе является настолько неконструктивной, потому что Госдеп хочет, чтобы за ним оказалось последнее слово. Для дипломатического ведомства США это очень важно, потому, собственно, за высылкой американских дипломатов из РФ и последовали обыски на территории наших дипломатических объектов. США нужно, чтобы ситуация непременно выглядела так, будто они нас наказывают, а мы страдаем. Потому, если мы сейчас предпримет еще какой-либо шаг, то они точно так же на него ответят», — заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Что касается перспектив возвращения российской дипсобственности через суд, то здесь Михеев не испытывает особых надежд. «Это будет не быстрая история. Для того чтобы судебный процесс мог завершиться, потребуется как минимум несколько месяцев. Меньше такая история продолжаться не может.

Другой собеседник нашего агентства, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин уверен, что, быть может, сейчас Государственный департамент и рад был бы сдать назад и закончить весь этот конфликт, разгоревшийся вокруг российской дипломатической собственности, но попросту не может этого сделать.