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Apple начала презентацию нового iPhone 8
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    Apple начала презентацию нового iPhone 8

    20:00  12 Сентября 2017  /обновлено: 20:55  12 Сентября 2017
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    Apple начала презентацию нового iPhone 8

    Сан-Франциско, 12 сентября. На территории нового кампуса американской компании Apple стартовала презентация обновленной линейки смартфонов iPhone.

    Согласно предварительным данным, речь идет об iPhone 8. Новый гаджет получит безрамочный дисплей диагональю 5,8 дюйма и разрешением 2436х1125 пикселей, а также систему распознавания лиц Face ID. Кроме того, Apple решила отказаться от кнопки Home, заменив ее на динамическую область на экране.

    Эксперты утверждают, что новая версия операционной системы Apple iOS 11, которая появится этой осенью, полностью изменит привычки пользователей iPhone. Как сообщает RT, установить ее бета-версию можно уже после выхода нового iPhone.

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    Автор: Алексей Громов
    #apple #iphone #iphone 8 #презентация
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