Универсальное оружие: в США анонсировали производство дронов, переносящих ракеты

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Imagine Drones Carrying Drones Carrying Missiles («Представьте себе дроны, которые переносят дроны, которые переносят ракеты»), опубликованной интернет-ресурсом War is Boring автора Дэвида Экса.

Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) приступило к работе над небольшим беспилотным летательным аппаратом, увеличивающим дальность полета ракеты типа «воздух-воздух» AIM-120.

Этот дрон получит название Flying Missile Rai» (FMR) и поможет ракетам ВВС и ВМС США превысить возрастающий диапазон ракет российского и китайского производства. Последний AIM-120 имеет диапазон около 100 миль (160 км). Китай сейчас также испытывает ракету, которая, предположительно, может пролететь до 200 миль (320 км).

Руководитель программы полковник ВВС Джимми Джонс хочет, чтобы автоматическая пусковая установка была дешевой в производстве, а также простой в эксплуатации, чтобы военные могли быстро применить ее в случае вооруженного столкновения.

DARPA опубликовало заявку на разработку FMR в начале сентября 2017 года. Агентство планирует потратить около 375 тыс. долларов США в следующем году на создание и тестирование прототипа аппарата.

Инициатива Flying Missle Rail — ответ на растущую стоимость производства и эксплуатации боевых самолетов. Если инженеры не смогут построить самолет-бомбардировщик, который не будет требовать больших затрат на его производство и эксплуатацию, то, возможно, есть обходной путь — можно снабдить существующие самолеты аппаратами FMR, чтобы повысить эффективность самолетов в бою.

«Обычно уходит от 10 до 25 лет, чтобы полностью спроектировать и построить новый самолет, — написал Джонс в своем обращении к компаниям аэрокосмической промышленности. — Некоторые технологические концепции являются просто неосуществимыми — их нельзя воплотить в жизнь за тот срок, пока технология остается актуальной. Инновационный подход — это прекрасно, но при этом он должен удовлетворять требованиям текущих реалий».

Поэтому DARPA хочет успеть сделать две вещи: разработать проект дронов FMR, а также наладить процесс производства этих аппаратов в объеме 500 единиц в месяц. Для сравнения, ВВС и ВМФ США вместе запросили всего 325 ракет AIM-120 на 2018 год, что означает, что скорость производства составляет около 27 ракет в месяц.

Дело в том, что в идеале Flying Missile Rail или FMR будет способен делать больше, чем просто запуск ракет AIM-120. «FMR — это устройство, которое будет выпускать AIM-120, но кроме того, по необходимости самостоятельно отлетать от несущего его самолета и, таким образом, расширять диапазон ракет AIM-120», — написал Джонс.

«Как только FMR достигнет нужной области, из которой можно будет попасть в цель, FMR произведет запуск ракеты, или же будет висеть в воздухе, пока ракета не будет выпущена», — добавил Джонс.

DARPA также намекнула, что разработчикам есть смысл задуматься о том, как уместить сразу две ракеты AIM-120 на один беспилотный летательный аппарат.

Дрон должен быть совместим с конструкцией крыльев самолетов F-16 и F/A-18. Он также должен иметь место для радио и антенны, чтобы аппарат мог «общаться» с самолетом-носителем.

ВВС США сейчас также работают с производителем беспилотников Kratos над небольшим вооруженным дроном с реактивным двигателем, который, как и FMR, может быть сконструирован быстро и относительно дешево. Также Пентагон разрабатывает концепцию дрона, который будет летать в паре с самолетами-бомбардировщиками. Такие беспилотные аппараты будут летать перед самолетом-истребителем. Они будут оснащены многочисленными датчиками, чтобы сканировать местность, выполнять разведывательную деятельность и помогать самолетам лучше целиться. Такие аппараты позволят подвергать меньшему риску дорогостоящие истребители.

В ближайшие годы использование беспилотных летательных аппаратов будет только увеличиваться. Дроны действительно позволят получить гораздо более мощную технику, способную поражать цели на большом расстоянии, при этом подвергая меньшее количество пилотов вражескому огню.

Удивительно то, что более эффективные виды вооружения могут действительно оказаться намного менее затратными.