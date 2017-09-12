Я всегда на стороне своего сына: Андрей Ургант отреагировал на скандал с «соловьиным пометом»

В Избранное

Заочный конфликт между телеведущими Первого канала Иваном Ургантом и телеканала «Россия» Владимиром Соловьевым разросся до нешуточных размеров. На шутку Ивана Урганта, что, дескать, «соловьиный помет» — это хорошее название для шоу на телеканале «Россия», Соловьев ответил в своей программе и ответил крайне резко.

«Никто не знает, Иван Ургант не в «Миротворце»? Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в «Миротворец» — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил Соловьев.

В реплике Соловьева прозвучали слова об отце Ивана Урганта — известном артисте театра и кино Андрее Урганте, который из-за своих гастролей в Крыму недавно действительно попал в базу украинского сайта «Миротворец». Федеральное агентство новостей связалось с Андреем Ургантом и попросило прокомментировать конфликт между его сыном и Владимиром Соловьевым.

«К сожалению, никак не могу это прокомментировать, — отметил Андрей Ургант. — Во-первых, я этого не слышал сам, и даже не очень понимаю, о чем речь. Полагаю, это какой-то слишком «высокий» для меня полет — Первый канал, канал «Россия»... Я нахожусь в более «приземленных» сферах, а в политических программах участия не принимаю. А то, что я на «Миротворце», — да, мне сообщили об этом, это было какое-то время назад. И то, сообщили не официально, а тоже так — по сарафанному радио… У меня гастроли на Украине, может быть, меня впустят, а может быть, и не впустят. Но я не хочу принимать участия в этих дрязгах. Я имею в виду не дрязги между Соловьевым и Иваном Андреевичем, а дрязги между Россией и Украиной. Для меня Россия — это великая страна, а Украина всегда была любимой — я не знаю, как ее теперь называть, — республикой. А что касается Киева — я уже это говорил — если бы мне предложили жить в каком-нибудь городе, кроме, конечно, Санкт-Петербурга, может быть, я бы назвал в числе этих городов Киев. Я никогда не чувствовал ни вражды, ни антагонизма, ни антипатии ни к Киеву, ни к Украине, и не хочу, чтобы мне навязывали это отношение ни со стороны России, ни со стороны Украины — для меня это абсолютно родственные теперь уже страны. А что происходит у Соловьева с Иваном, этого я не знаю — это у них надо спросить. Я, к сожалению, не так держу руку на пульсе времени, и к тому же я сплю после 11 вечера, а не смотрю телевизионные программы».

В заключение Андрей Ургант добавил следующее: