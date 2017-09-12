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Я всегда на стороне своего сына: Андрей Ургант отреагировал на скандал с «соловьиным пометом»
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    Я всегда на стороне своего сына: Андрей Ургант отреагировал на скандал с «соловьиным пометом»

    20:27  12 Сентября 2017
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    Я всегда на его стороне своего сына: Андрей Ургант о скандале с «соловьиным пометом»

    Заочный конфликт между телеведущими Первого канала Иваном Ургантом и телеканала «Россия» Владимиром Соловьевым разросся до нешуточных размеров. На шутку Ивана Урганта, что, дескать, «соловьиный помет» — это хорошее название для шоу на телеканале «Россия», Соловьев ответил в своей программе и ответил крайне резко.

    «Никто не знает, Иван Ургант не в «Миротворце»? Вот его отец точно. Но, с другой стороны, я знаю отличный способ, чтобы не попасть в «Миротворец» — достаточно у себя на канале гаденько пошутить про меня», — заявил Соловьев.

    В реплике Соловьева прозвучали слова об отце Ивана Урганта — известном артисте театра и кино Андрее Урганте, который из-за своих гастролей в Крыму недавно действительно попал в базу украинского сайта «Миротворец». Федеральное агентство новостей связалось с Андреем Ургантом и попросило прокомментировать конфликт между его сыном и Владимиром Соловьевым.

    «К сожалению, никак не могу это прокомментировать, — отметил Андрей Ургант. — Во-первых, я этого не слышал сам, и даже не очень понимаю, о чем речь. Полагаю, это какой-то слишком «высокий» для меня полет — Первый канал, канал «Россия»... Я нахожусь в более «приземленных» сферах, а в политических программах участия не принимаю. А то, что я на «Миротворце», — да, мне сообщили об этом, это было какое-то время назад. И то, сообщили не официально, а тоже так — по сарафанному радио… У меня гастроли на Украине, может быть, меня впустят, а может быть, и не впустят. Но я не хочу принимать участия в этих дрязгах. Я имею в виду не дрязги между Соловьевым и Иваном Андреевичем, а дрязги между Россией и Украиной. Для меня Россия — это великая страна, а Украина всегда была любимой — я не знаю, как ее теперь называть, — республикой. А что касается Киева — я уже это говорил — если бы мне предложили жить в каком-нибудь городе, кроме, конечно, Санкт-Петербурга, может быть, я бы назвал в числе этих городов Киев. Я никогда не чувствовал ни вражды, ни антагонизма, ни антипатии ни к Киеву, ни к Украине, и не хочу, чтобы мне навязывали это отношение ни со стороны России, ни со стороны Украины — для меня это абсолютно родственные теперь уже страны. А что происходит у Соловьева с Иваном, этого я не знаю — это у них надо спросить. Я, к сожалению, не так держу руку на пульсе времени, и к тому же я сплю после 11 вечера, а не смотрю телевизионные программы».

    Андрей Ургант

    В заключение Андрей Ургант добавил следующее:

    «Дело в том, что Иван является моим сыном, думаю, публика это понимает. И поэтому я хочу, чтобы было понимание — это очень тонкие взаимоотношения. Иван мой сын, и поэтому я при всех случаях принимаю его сторону, даже не вникая в суть вопроса. Если Иван неправ в чем-то, мы потом сами разберемся. Но если на Ивана будут нападать и подвергать его какой-то обструкции, — я все равно буду на его стороне по одной простой причине — он мой сын. А потом мы с ним сами разберемся — кто из нас прав, кто из нас неправ, кто чего не так сказал… Но для начала — это мой сын, и поэтому я все равно на его стороне».

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    Автор: Анна Кириллова
    #соловьев #миротворец #иванургант #андрейургант
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