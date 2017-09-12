Москва может лишить США форы в дипломатическом скандале

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Хельсинки, 12 сентября. Москва может лишить Вашингтона форы в виде численности сотрудников дипломатической миссии России при ООН. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам двухдневных переговоров с первым заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

«Мы дали американцам фору равную количеству нашего персонала, работающего в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке, но эту фору можно забрать, если последуют новые враждебные неприемлемые возмутительные действия», — подчеркнул Рябков.

Он также добавил, что уравнивание условий работы сотрудников российских и американских диппредставительств не должно стать предметом «очередного всплеска истерии».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия проявила «добрую волю», включив в список сотрудников российских дипмиссий в США тех, кто работает в ООН, а Соединенные Штаты, в свою очередь «прикарманили этот добрый жест», передает URA.RU.