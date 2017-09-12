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Сирия сегодня: ИГ и чрезвычайное положение в Абу-Кемале, группировки предали «Тахрир аш-Шам»
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    Сирия сегодня: ИГ и чрезвычайное положение в Абу-Кемале, группировки предали «Тахрир аш-Шам»

    19:55  12 Сентября 2017  /обновлено: 20:01  12 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ИГ и чрезвычайное положение в Абу-Кемале, группировки предали «Тахрир аш-Шам»

    Сирия, 12 сентября. ИГИЛ* объявило чрезвычайное положение в Абу-Кемале; входящие в состав «Хайят Тахрир аш-Шам» группировки уходят из сирийской «Аль-Каиды»; в Минобороны озвучили успехи ВКС РФ в Акербате. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Чрезвычайное положение в Абу-Камале

    Боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), которым поручено защищать город Абу-Кемаль — один из последних крупных опорных пунктов ИГ в провинции Дейр эз-Зор, расположенный на границе с Ираком, — готовы биться насмерть, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Агентство опубликовало любительское видео, снятое и выложенное в соцсети неизвестным, которое показывает чрезвычайное положение в Абу-Кемале  — силы безопасности ИГ находятся в полной боеготовности. Отмечается, что все магазины города были заперты, (очевидно, чтобы предотвратить грабежи в случае нападения), а обычно оживленные улицы опустели.

    Силы безопасности ИГ находятся в полной боеготовности

    Похоже, что силы ИГИЛ в регионе пришли к пониманию того, что рано или поздно либо Сирийская арабская армия (САА), либо поддерживаемые США Сирийские демократические силы (SDF), либо и те, и другие, попытаются вырвать контроль над Абу-Кемалем из «рук» ИГИЛ.

    Город Абу-Кемаль является стратегическим, поскольку он контролирует последнюю крупную дорогу, ведущую в Ирак, по которой передвигаются террористы. Практически каждый подход к городу был заминирован террористической группой, кроме того, существует обширная система туннелей по всей сельской местности вокруг него.

    В последний раз ИГИЛ объявляло чрезвычайное положение в отношении стратегического пограничного города в июне прошлого года, когда наемники вооруженной оппозиции — так называемой Свободной сирийской армии (ССА), поддерживаемые США, приблизились к Абу-Кемалю на несколько километров.

    Дезертирство и начало конца для сирийской «Аль-Каиды»

    По меньшей мере, пять сирийских вооруженных группировок, связанных с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам» (преимущественно состоит из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды» — «Джебхат ан-Нусры»* — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ), объявили о своем отступлении, отметив еще один эпизод в недавней серии дезертирств, влияющих на «Тахрир аш-Шам», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Это заявление появилось после недавней отставки Абдуллы Аль-Мухайси из движения. Саудовский священнослужитель Аль-Мухайни, который ранее возглавлял суды шариата «тахрира», вчера подал в отставку, якобы в знак протеста против объявленных реформ в коалиции.

    Десять старших командиров группировок также решили отречься от принадлежности к «Аль-Каиде»* и сдались сирийским правительственным войскам после переговоров с Российским центром примирения противоборствующих сторон в САР, подчеркивает издание.

    Дезертирство и начало конца для сирийской «Аль-Каиды»

    До сих пор были идентифицированы пять из недавно ушедших из «тахрира» групп боевиков. Согласно сообщениям, этими группами являются полки «Аль-Ансар» и «Мухаджир», базирующиеся в Сармаде; полк «Сиюфа Аль-Ислама», который был активен в западной части провинции Алеппо; полк «Абу-Раби», базирующийся в горной местности Шахшабо в Хаме; и, наконец, так называемый 1-й полк, базирующийся в сельской местности провинций Идлиб и Алеппо.

    Источники утверждают: ожидается, что несколько других группировок, связанных с «Тахрир аш-Шамом», могут объявить о капитуляции в ближайшие пару дней.

    Минобороны рассказало об успехах ВКС РФ

    Минобороны РФ сообщило об уничтожении 180 объектов ИГИЛ в районе стратегически важного города Акербат в провинции Хама.

    Тем самым, ИГИЛ перекрыли доступ «к оставшимся путям доставки боеприпасов и материальных средств». «Газета.ру» со ссылкой на слова начальника штаба группировки войск ВС России в Сирии генерал-лейтенанта Александра Лапина, сообщает, что боевая авиация ВКС РФ совершила «более 50 боевых вылетов, в результате которых уничтожено около 180 объектов» экстремистов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #дамаск #ирак #дейр эз-зор #ракка #лапин #абу-кемаль #акербат
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