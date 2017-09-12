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Чаша терпения переполнена: Мединский отреагировал на скандал вокруг «Матильды»
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    Чаша терпения переполнена: Мединский отреагировал на скандал вокруг «Матильды»

    23:40  12 Сентября 2017
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    Чаша терпения переполнена: Мединский отреагировал на скандал вокруг «Матильды»

    Москва, 12 сентября. Чаша терпения министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского переполнена. Об этом во вторник заявил сам политик, который прокомментировал решение объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».

    «Все комментарии официальные будут позже. Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — подчеркнул Мединский.

    Как ранее сообщало агентство URA.RU, сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду» из-за угрозы безопасности зрителей.

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    Автор: Алексей Громов
    #мединский #матильда
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