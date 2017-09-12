Чаша терпения переполнена: Мединский отреагировал на скандал вокруг «Матильды»

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Москва, 12 сентября. Чаша терпения министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского переполнена. Об этом во вторник заявил сам политик, который прокомментировал решение объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа скандального фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Все комментарии официальные будут позже. Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — подчеркнул Мединский.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» не будет показывать «Матильду» из-за угрозы безопасности зрителей.