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Сын Жириновского недоумевает, зачем детям-инвалидам позволяют рождаться
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    Сын Жириновского недоумевает, зачем детям-инвалидам позволяют рождаться

    19:00  12 Сентября 2017
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    Сын Жириновского недоумевает, зачем детям-инвалидам позволяют рождаться

    Москва, 12 сентября. Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев, который занимает пост зампредседателя Госдумы, оказался в центре скандала из-за слов о детях-инвалидах.

    Поводом послужил видеоролик с безрукой девочкой, которая вынуждена есть ногами, выложенный в Twitter статс-секретарем Центробанка Александром Торшиным.

    «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — прокомментировал видео Лебедев.

    В этот момент к дискуссии присоединился другой депутат Госдумы Сергей Боярский, который упрекнул коллегу за «омерзительную позицию». В ответ Лебедев заявил, что «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

    Сын Жириновского недоумевает, зачем детям-инвалидам позволяют рождаться

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #twitter #жириновский #лебедев #инвалиды
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