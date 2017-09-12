Сын Жириновского недоумевает, зачем детям-инвалидам позволяют рождаться

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Москва, 12 сентября. Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев, который занимает пост зампредседателя Госдумы, оказался в центре скандала из-за слов о детях-инвалидах.

Поводом послужил видеоролик с безрукой девочкой, которая вынуждена есть ногами, выложенный в Twitter статс-секретарем Центробанка Александром Торшиным.

«Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — прокомментировал видео Лебедев.

В этот момент к дискуссии присоединился другой депутат Госдумы Сергей Боярский, который упрекнул коллегу за «омерзительную позицию». В ответ Лебедев заявил, что «Омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».