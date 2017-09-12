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Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 человек
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    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 человек

    23:02  12 Сентября 2017
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    Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 человек

    Тверь, 12 сентября. Тверской областной суд приговорил москвича Сергея Егорова, который убил девятерых человек, к пожизненному заключению.

    Первые пять лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, судья Елена Мордвинкина обязала мужчину выплатить 10,5 миллиона рублей родственникам жертв в качестве компенсации морального вреда, сообщает Телеканал 360.

    «Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее в исправительной колонии строгого режима», — заявила судья.

    Ранее агентство URA.RU сообщило о том, что «тверской стрелок» Сергей Егоров, застреливший девятерых человек, признал свою вину.

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    Автор: Алексей Громов
    #суд #приговор #тверской стрелок #егоров
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