Тверского стрелка приговорили к пожизненному заключению за убийство 9 человек

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Тверь, 12 сентября. Тверской областной суд приговорил москвича Сергея Егорова, который убил девятерых человек, к пожизненному заключению.

Первые пять лет осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, после чего его переведут в исправительную колонию строгого режима. Кроме того, судья Елена Мордвинкина обязала мужчину выплатить 10,5 миллиона рублей родственникам жертв в качестве компенсации морального вреда, сообщает Телеканал 360.

«Суд постановил назначить Егорову наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, далее в исправительной колонии строгого режима», — заявила судья.

Ранее агентство URA.RU сообщило о том, что «тверской стрелок» Сергей Егоров, застреливший девятерых человек, признал свою вину.