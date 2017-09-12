В Совфеде посоветовали немцам «щелкнуть по носу» зарвавшегося журналиста, оскорбившего Путина

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Посольство РФ в Германии отреагировало на статью немецкого журнала Focus, авторы которой позволили себе оскорбить президента России Владимира Путина. Российские дипломаты назвали поведение немецких журналистов «глупым и безвкусным», а также сообщили, что ждут от руководства издания извинений.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя Федеральному агентству новостей ситуацию, считает, что российская сторона поступила правильно, главное в этой ситуации — не раздуть дипломатический скандал.

«Роль посольства такова, что все, что происходит в стране пребывания дипломатов, касается их только в той части, когда ситуация связана со страной, которую они представляют. Пропускать такого рода вещи посольство не имеет права. Требовать извинений мы можем, называть вещи своими именами — можем. Это журналистское хамство, это нарушает правила журналисткой этики, — считает сенатор Олег Морозов. — Очевидно, что оскорбление было сознательным: журналист не может не понимать, на что он идет и какие слова произносит. Это в порядке вещей. Не в порядке вещей — если на данную ситуацию не среагируют сами немцы. Речь идет об официальных лицах: о тех, кто занимается внешней политикой и призван решать главную задачу — выстраивать отношения с другими странами, как бы в этот момент времени ни были плохи или хороши двусторонние отношения Есть некие правила, через которые переступать нельзя. Было бы очень неплохо, чтобы сами немцы щелкнули по носу этим зарвавшимся журналистам. Как правило, так и делается, чтобы сгладить неловкость».

Статья журнала Focus, вызвавшая «негодование» российских дипломатов в ФРГ, посвящалась канцлеру Германии Ангеле Меркель. Автор утверждает, что «она боится собаки Путина, но она не боится собаки-Путина». На странице пресс-службы посольства России в ФРГ в Facebook секретарь диппредставительства Денис Микерин выразил надежду на то, что оскорбление российского лидера – «неудачное лингвистическое упражнение», попавшее в печать по ошибке.