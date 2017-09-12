Путин не планирует встречаться с Трампом в свете враждебных действия США — Рябков

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Хельсинки, 12 сентября. Президент России Владимир Путин не планирует никаких встреч с президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС, учитывая враждебные действия Вашингтона. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Ясности по встрече нет. И в условиях открыто враждебных действий администрации США говорить об этой встрече сейчас не получается. Мы действительно сейчас этот вопрос не прорабатываем в силу нынешних обстоятельств», — отметил он.

В то же время дипломат подчеркнул, что политики все равно будут находиться на одном мероприятии. Напомним, что саммит АТЭС состоится в конце года во Вьетнаме.