Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Новости Сирии
Фонд Ахмата Кадырова выделил $14 млн на восстановление Великой мечети Алеппо
Технологии
Эксперт прогнозирует новому смартфону Медведева Inoi R7 большое будущее на госслужбе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт прогнозирует новому смартфону Медведева Inoi R7 большое будущее на госслужбе

    19:09  12 Сентября 2017
    4888

    Эксперт рассказал о достоинствах нового телефона Медведева

    На выставке «Импортозамещение» премьер-министру России Дмитрию Медведеву подарили смартфон отечественного производства.

    Подаренный Медведеву телефон Inoi R7 был презентован на международной выставке впервые. Предполагается, что отечественный гаджет является более надежным устройством, чем его зарубежные аналоги. Он собран российскими разработчиками и не отсылает пользовательских данных на зарубежные сервера, а потому может быть использован российскими чиновниками для безопасных служебных переговоров.

    Леонтий Букштейн, эксперт в области телекоммуникаций, помог Федеральному агентству новостей оценить перспективы Inoi R7.

    «Конечно, российские смартфоны никогда не сумеют отвоевать хоть сколько-нибудь существенный сегмент рынка у смартфонов, работающих на операционной системах Android и iOS. Если что-то здесь и возможно было сделать, то делать это надо было еще 20 лет назад. Потребитель уже привык к зарубежным смартфонам, и перековаться ему будет не так просто. Сейчас никакой помощи со стороны государства недостаточно, чтобы переломить этот тренд», — прежде всего отмечает эксперт.

    Телефон Inoi R7 был презентован на международной выставке впервые

    Есть изделия, которые те или иные страны не производят, считая их малоперспективными, продолжает Букштейн. С чисто коммерческой точки зрения России действительно не выгодно производить свои собственные смартфоны.

    С другой стороны, кроме коммерческой стороны дела, есть также и вопрос безопасности. Отечественный Inoi R7 вполне может быть использован российским чиновничеством, как об этом и говорилось на выставке «Импортозамещение». Этот сегмент российского рынка не так велик. Тем не менее, по самым приблизительным подсчетам, он все равно составляет примерно 14 миллионов человек.

    «Для людей, которые связаны с гостайной, пользоваться смартфонами российского производства — правильно. Возможно, производство таких смартфонов и будет затратным и не очень прибыльным, но чиновник — тем более чиновник высокого ранга — не должен разговаривать по телефонам, произведенным по технологиям и из комплектующих наших «партнеров», — продолжает Букштейн.

    "Возможно, производство таких смартфонов и будет затратным"

    Импортозамещение иностранных смартфонов российскими аналогами позволит избежать использования против нашего государства незадекларированных возможностей такой техники. Производство отечественных смартфонов не будет дешево, но потенциальный вред от утечки информации может обойтись бюджету государства и его оборонной отрасли гораздо дороже.

    «Проблема отправки данных на зарубежные сервера и незадекларированные возможностей у телефонов зарубежного производства была всегда. На передний план информационной повестки она, впрочем, выплыла недавно. Все спохватились. Если за мной, рядовым гражданином, подсматривают или подслушивают через мой телефон, то мне, конечно, все равно. Но если речь идет о первых лицах правительства, министерств, ведомств, то для них это не только неприятно, но и запретно. Производство российских смартфонов, еще раз повторю, не будет рентабельно. Но государство должно субсидировать этот процесс, чтобы не понести еще больших убытков», — подводит итог Леонтий Букштейн.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Иван Верихов
    #импортозамещение #россия #медведев #смартфон #букшейн #inoi r7
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017 2435

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2345

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        18610

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3042

        Украинские пенсионеры вышли к Верховной Раде за деньгами: «Отдайте бабки!»

        16:38 5 Сентября 2017
        4970
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        Apple начала презентацию нового iPhone 8

        20:00   12 Сентября 2017
        3704
        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        Шойгу по поручению Путина встретился с Асадом в Дамаске

        19:49   12 Сентября 2017
        365
        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        Эксперт «Альпари»: После ухода основных банков АРБ можно распускать

        16:06   12 Сентября 2017
        30075
        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        В Совфеде объяснили прокатившуюся по России волну эвакуаций

        15:48   12 Сентября 2017
        2638