Эксперт прогнозирует новому смартфону Медведева Inoi R7 большое будущее на госслужбе

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На выставке «Импортозамещение» премьер-министру России Дмитрию Медведеву подарили смартфон отечественного производства.

Подаренный Медведеву телефон Inoi R7 был презентован на международной выставке впервые. Предполагается, что отечественный гаджет является более надежным устройством, чем его зарубежные аналоги. Он собран российскими разработчиками и не отсылает пользовательских данных на зарубежные сервера, а потому может быть использован российскими чиновниками для безопасных служебных переговоров.

Леонтий Букштейн, эксперт в области телекоммуникаций, помог Федеральному агентству новостей оценить перспективы Inoi R7.

«Конечно, российские смартфоны никогда не сумеют отвоевать хоть сколько-нибудь существенный сегмент рынка у смартфонов, работающих на операционной системах Android и iOS. Если что-то здесь и возможно было сделать, то делать это надо было еще 20 лет назад. Потребитель уже привык к зарубежным смартфонам, и перековаться ему будет не так просто. Сейчас никакой помощи со стороны государства недостаточно, чтобы переломить этот тренд», — прежде всего отмечает эксперт.

Есть изделия, которые те или иные страны не производят, считая их малоперспективными, продолжает Букштейн. С чисто коммерческой точки зрения России действительно не выгодно производить свои собственные смартфоны.

С другой стороны, кроме коммерческой стороны дела, есть также и вопрос безопасности. Отечественный Inoi R7 вполне может быть использован российским чиновничеством, как об этом и говорилось на выставке «Импортозамещение». Этот сегмент российского рынка не так велик. Тем не менее, по самым приблизительным подсчетам, он все равно составляет примерно 14 миллионов человек.

«Для людей, которые связаны с гостайной, пользоваться смартфонами российского производства — правильно. Возможно, производство таких смартфонов и будет затратным и не очень прибыльным, но чиновник — тем более чиновник высокого ранга — не должен разговаривать по телефонам, произведенным по технологиям и из комплектующих наших «партнеров», — продолжает Букштейн.

Импортозамещение иностранных смартфонов российскими аналогами позволит избежать использования против нашего государства незадекларированных возможностей такой техники. Производство отечественных смартфонов не будет дешево, но потенциальный вред от утечки информации может обойтись бюджету государства и его оборонной отрасли гораздо дороже.