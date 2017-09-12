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«Хезболла» объявила о победе над ИГ в Сирии
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    «Хезболла» объявила о победе над ИГ в Сирии

    18:33  12 Сентября 2017
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    «Хезболла» объявила о победе над ИГ в Сирии

    Дамаск, 12 сентября. Лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла объявил о победе в Сирии над террористической группировкой «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ).

    По его словам, группировка ИГИЛ потерпела поражение в Сирии. К настоящему моменту в Сирии остались разрозненные отряды боевиков, которые пытаются спасти свою жизнь бегством. Насралла также добавил, что силам САР и «Хезболлы» удалось освободить от террористов ИГ* более 100 квадратных километров на границе Сирии и Ливана.

    Напомним, 9 сентября сирийская армия при поддержке ВКС РФ захватила ряд стратегических высот, что позволило войскам выйти к авиабазе, которая расположена в районе города Дейр эз-Зор, передает URA.RU.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #хезболла #ливан
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