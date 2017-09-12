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Рассекречены главные новинки франкфуртского автосалона 2017 года
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    Рассекречены главные новинки франкфуртского автосалона 2017 года

    18:22  12 Сентября 2017
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    Рассекречены главные новинки франкфуртского автосалона 2017 года

    Франкфурт-на-Майне, 12 сентября. Международный автосалон стартует 12 сентября во Франкфурт-не-Майне.

    По словам экспертов, на мотор-шоу планируется представить множество новинок, некоторые из которых до этого времени держались в секрете.

    Рассекречены главные новинки франкфуртского автосалона 2017 года

    Так, например, Volkswagen покажет новый компактный кроссовер T-ROС, а также новое поколение Volkswagen Polo. Еще один немецкий автогигант BMW привезет во Франкфурт Concept X7 iPerformance и новое поколение Audi A8.

    Чешская Skoda продемонстрирует публике кроссовер Karoq, а французы покажут новенький  Renault Duster. Примечательно, что обе модели со временем могут появиться в России.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #автосалон #машины #показ #франкфурт
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