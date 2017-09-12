Рассекречены главные новинки франкфуртского автосалона 2017 года

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Франкфурт-на-Майне, 12 сентября. Международный автосалон стартует 12 сентября во Франкфурт-не-Майне.

По словам экспертов, на мотор-шоу планируется представить множество новинок, некоторые из которых до этого времени держались в секрете.

Так, например, Volkswagen покажет новый компактный кроссовер T-ROС, а также новое поколение Volkswagen Polo. Еще один немецкий автогигант BMW привезет во Франкфурт Concept X7 iPerformance и новое поколение Audi A8.

Чешская Skoda продемонстрирует публике кроссовер Karoq, а французы покажут новенький Renault Duster. Примечательно, что обе модели со временем могут появиться в России.