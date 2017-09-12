«Желтый» уровень опасности объявлен из-за непогоды в Москве

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Москва, 12 сентября. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице из-за надвигающейся грозы.

Синоптики предупредили москвичей об усилении ветра в среду, 13 сентября. Его порывы будут достигать 12–17 метров в секунду. Специалисты обещают, что в течение дня ситуация улучшится, однако в столице по-прежнему будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а температура воздуха будет держаться около отметки в 25 градусов.

«Желтый» уровень опасности объявлен также почти на всей территории ЦАО.

Напомним, что на Южный Урал во вторник пришел первый снег, сообщает Ura.ru. Об ухудшении погоды сообщали жители граничащих с Башкирией районов Челябинской области. Ночью температура воздуха там опускалась до минус 5–10 градусов. Снегом занесло трассы Белорецк — Абзаково и Белорецк — Тирлян.