Сирия под прицелом новых захватчиков: курды вырезают арабское население по пути в Дейр эз-Зор

В Избранное

Курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) совместно с другими подразделениями Сирийских демократических сил (SDF) продолжают развивать наступление в направлении Дейр эз-Зора, двигаясь со стороны северной провинции Хасака. Войска действуют под командованием так называемой антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

За последние сутки курдским силам удалось значительно приблизиться к ключевому городу. Так, отряды SDF отбили у террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) бывшую базу 113-й бригады САА на окраине населенного пункта Аль-Салихия, расположенного всего в нескольких километрах от административного центра региона.

Однако многие информационные порталы в Facebook и Twitter передают, что продвижение курдов по территории провинции Дейр эз-Зор сопровождается серьезными потерями среди местного арабо-суннитского населения. Новостной Twitter-канал (@jacksanders1965), например, сообщает, что курдские подразделения разрушают арабские деревни в рамках так называемой «этнической чистки». При этом подобные сведения в последнее время поступают все чаще.

С чем связано такое поведение курдов, действия которых, согласно комментариям местных активистов, подобны действиям самых настоящих захватчиков? Об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

По мнению директора Института современного государственного развития, политолога Дмитрия Солонникова курдские формирования существенно ужесточили методы ведения войны, а также обратили внимание на те районы Сирии, которые до этого их не интересовали, по причине того, что теперь они чувствуют себя намного увереннее, будучи «под крылом» США.

«Курды пытаются выторговать себе максимально выгодные условия для создания хотя бы собственной внутренней автономии внутри федеративного государства. При этом они, чувствуя поддержку Соединенных Штатов и определенных европейских кругов, теперь ставят перед собой все более и более амбициозные задачи. Сейчас курды готовят почву на будущее. В этой связи, чем больше территорий будет под их контролем, тем более благоприятные и удобные для себя условия они смогут потом ставить на переговорах. Соответственно, теперь их интересуют не только те районы, где исконно жили курды, но и дополнительные земли».

Таким образом, пользуясь поддержкой Вашингтона и Евросоюза, курдские подразделения рассчитывают установить контроль над обширными территориями, в том числе и над районами, где проживает арабское население, которое не поддерживает их. Именно это намерение курдов, по мнению эксперта, и могло стать причиной этнических чисток в отношении местных жителей, о чем все чаще свидетельствуют местные каналы в социальных сетях со ссылкой на очевидцев.

«Дело в том, что проживающее в регионе население совсем не позитивно относится к курдам, поскольку они имеют совершенно другой менталитет и иначе представляют свое будущее. Большинству из них просто хочется избавиться от гнета «Исламского государства» и спокойно жить дальше. Местное население совсем не намерено переходить под контроль Курдистана. Арабы не станут жить под курдским управлением».

Именно поэтому отряды YPG применяют грубую силу, рассчитывая подчинить себе арабские районы. Напомним, о военных преступлениях курдов против мирного населения неоднократно сообщали представители Турции. Подобные инциденты, связанные с жестокостью ряда военизированных формирований, подконтрольных Рабочей партии Курдистана (РПК), по отношению к гражданским лицам, стали поводом для начала новой военной кампании официальной Анкары против курдов под названием «Меч Евфрата», неоднократно подчеркивали турецкие власти.

При этом Соединенным Штатам, которые продолжают оказывать всестороннюю поддержку войскам SDF, только на руку стремление курдов занять как можно более значительные территории. Провинции Дейр эз-Зор является нефтяным центром Сирии, и Вашингтон, соответственно, рассчитывает взять фактический контроль над месторождениями в свои руки.

В настоящий момент операцию по освобождению столицы региона от ИГИЛ* ведут союзные силы Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ. Таким образом, Вашингтон и курды могут помешать дальнейшему развитию военной кампании САА, о чем ранее в интервью ФАН говорил эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко. Так, представитель командования ВС США Роберт Джонс недавно заявил, что американская коалиция ни в коем случае не позволит войскам Асада пересечь Евфрат и выйти на северный берег реки.

* Организация запрещена на территории РФ.