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Россия и Китай заставили США уступить в вопросе санкций против КНДР
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    Россия и Китай заставили США уступить в вопросе санкций против КНДР

    18:20  12 Сентября 2017  /обновлено: 18:21  12 Сентября 2017
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    РФ и Китай продавили в Совбезе ООН свою резолюцию против КНДР, заставив США уступить

    Совет Безопасности ООН вновь ввел санкции против Северной Кореи, но они значительно мягче тех мер, к которым администрация Дональда Трампа призывала всего несколько дней назад.

    Издание The New York Times 11 сентября опубликовало статью «Достигнув компромисса, Совет Безопасности укрепляет санкции против Северной Кореи» (After U.S. Compromise, Security Council Strengthens North Korea Sanctions). Автор — Сомини Сенгупта (Somini Sengupta). Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи.

    Несмотря на то, что резолюцию поддержали все 15 членов Совбеза, ослабление первоначально планируемых мер говорит о влиятельности России и Китая. Обе страны возражали против первоначальной формулировки, призывающей к нефтяному эмбарго и другим суровым наказаниям — президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что такие санкции будут контрпродуктивны и лишь дестабилизируют ситуацию.

    Любая из стран могла бы использовать свой статус постоянного члена Совета Безопасности, чтобы наложить вето на эту резолюцию, но этого не произошло.

    Первоначальные требования США, озвученные Никки Хейли, были смягчены после переговоров с ее российскими и китайскими коллегами.

    В воскресенье вечером после серии закрытых заседаний был составлен пересмотренный проект, в котором было установлено лишь ограничение на экспорт нефти в Северную Корею, а не полное нефтяное эмбарго.

    Было установлено лишь ограничение на экспорт нефти в Северную Корею

    Резолюция также не предусматривает запрет на поездки или замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына, как первоначально хотели США.

    Были также смягчены планируемые меры в отношении кораблей, идущих в северокорейские порты и обратно, а выдача разрешения на работу гражданам КНДР будет возможна при определенных условиях.

    Однако резолюция запрещает экспорт текстиля из КНДР, продажу северокорейского природного газа и устанавливает ограничение на продажу стране нефтепродуктов на уровне два миллиона баррелей в год. Согласно данным агентства по энергетической информации США, это сократит нынешние поставки из Китая примерно на 10%.

    Китай давно опасался, что полный запрет на поставки нефти приведет к краху Северной Кореи. И даже некоторые британские официальные лица предупреждали, что, если все меры, предложенные Соединенными Штатами, будут приняты, то этой зимой мы увидим фотографии замерзающий детей, а Запад предстанет как сила, осуществляющая геноцид.

    Этой зимой мы увидим фотографии замерзающий детей

    Однако недавний анализ, проведенный Лондонским международным институтом стратегических исследований, показал, что эмбарго на поставки нефти не будет иметь большого влияния в долгосрочной перспективе; Пхеньян, как говорится в докладе, способен заменить нефть сжиженным углем.

    В конечном счете, по мнению аналитиков, дипломатический успех будет измеряться не строгостью санкций, а способностью мировых держав убедить Пхеньян прекратить испытания ядерных и баллистических ракет.

    Принимая во внимание китайские и российские аргументы, резолюция также призывает к разрешению кризиса «мирными, дипломатическими и политическими средствами». Это дипломатический кодекс для участия в переговорах.

    Китай и Россия совместно предложили заморозить ракетные и ядерные испытания Пхеньяна в обмен на замораживание совместных военных учений Южной Кореи и Соединенных Штатов. Американцы отвергли это предложение.

    Дипломаты заявили, что новая резолюция представляет собой жесткую, но сбалансированную меру, которая также отвечает требованиям Китая и России.

    Немедленной реакции со стороны Северной Кореи не поступало.

    Тот факт, что Россия и Китай не наложили вето на резолюцию, позволяет предположить, что обе страны также обеспокоены поведением Ким Чен Ына, который часто плохо обращается со своими соседями и поставщиками.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сша #кндр #кимченын #совбезоон
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