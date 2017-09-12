МВД не видит оснований задерживать прорвавшегося на Украину Саакашвили

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Киев, 12 сентября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится на территории Украины незаконно, однако оснований для его задержания в настоящее время нет. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Он пояснил, что сотрудники правоохранительных органов пока не задерживают Михаила Саакашвили, поскольку для этого нет законных оснований.

«Такое процессуальное действие, как задержание, предусматривает определенные процессуальные вещи», — отметил Шевченко.

Он также добавил, что сотрудникам Государственной пограничной службы удалось вручить Саакашвили протокол о совершении административного правонарушения, однако у них не было достаточных оснований для его задержания.

Напомним, 10 сентября Михаил Саакашвили и его сторонники прорвали кордон полиции на пограничном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области в результате чего экс-президент Грузии смог въехать на территорию Украины. Позднее украинская полиция завела на Саакашвили уголовное дело по факту незаконного пересечения границы, передает «Утро.ру».